Лишенные аккредитации немецкие журналисты покинули Турцию

Кроме Зайберта и Бразо, еще около 80 иностранных журналистов получили на прошлой неделе сообщения о том, что их права не будут продлены на текущий год.

Удостоверение журналиста в Турции является необходимым условием не только для возможности работать в СМИ, но и для получения разрешения на пребывание в стране.

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При этом, как сообщил изданию Йорг Бразо, турецкий пресс-атташе обратился в редакцию ZDF с предложением отправить запрос на выдачу аккредитации другому журналисту, однако телеканал ответил на это отказом.

По словам Бразо, он не нарушал турецкого законодательства о печати и считает, что отзыв аккредитации у него и его коллег - это попытка Анкары повлиять на работу международных журналистов.

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Его коллега Томас Зайберт разделяет это мнение. Жест турецких властей он расценивает как "послание западной прессе".

"По отношению к национальным СМИ это уже сработало. Критического освещения событий здесь практически нет. Очевидно, то же самое сейчас пытаются сделать и с международными СМИ. Но я не могу себе представить, что этот план сработает", - заявил журналист в интервью DW.

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Ряд политиков в ФРГ раскритиковал решение Турции не продлевать аккредитацию западным журналистам. Так, министр внутренних дел Германии Хайко Масс написал в субботу, 9 марта, на своей странице в Twitter, что считает "неприемлемым" тот факт, что немецкие журналисты не могут свободно работать в Турции.

А председатель партии, входящей в правящую коалицию Германии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала отзыв разрешения на работу журналистов "государственным произволом".

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Между тем МИД Германии объявил об ужесточении рекомендаций по безопасности для немецких граждан, которые собираются посетить Турцию.

Учитывая, что турецкие власти лишили аккредитации нескольких немецких журналистов, нельзя исключить, что правительство Турции сделает дальнейшие шаги против представителей немецких СМИ или общественных и гражданских организаций, говорится в документе.

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В рейтинге свободы прессы международной правозащитной организации "Репортеры без границ", составленном для 180 стран, Турция занимает сто пятьдесят седьмой место.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины (СБУ) в субботу, 9 марта, подтвердила информацию о запрете въезда в Украину сроком на один год австрийском журналисту Кристиану Вершютцу, который возглавляет киевское бюро австрийского телеканала ORF.

Ранее решение украинской спецслужбы накануне резко осудил официальный Вена. Министерка иностранных дел Австрии Карин Кнайссль назвала запрет "актом цензуры, что неприемлемо в Европе", и требовала немедленно отменить это решение. Канцлер Себастьян Курц поддержал позицию Министерка. В ОБСЕ тоже призвали Киев снять запрет.

Напомним, украинского посла в Вене вызовут в австрийское МИД на следующей неделе для объяснений.