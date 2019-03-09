СБУ пояснила, чому заборонила в'їзд австрійському журналісту Вершютцу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Служба безпеки України (СБУ) в суботу, 9 березня, підтвердила інформацію про заборону в’їзду до України терміном на один рік австрійському журналісту Крістіану Вершютцу, який очолює київське бюро австрійського телеканалу ORF. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“Підставою для такого рішення стала необхідність забезпечення безпеки журналіста. Нагадаємо, що Крістіан Вершютц наголошував у своєму інтерв’ю про існуючі погрози його життю в Україні”, — повідомляється на Facebook-сторінці відомства. Про яке саме інтерв’ю йдеться, у спецслужбі не уточнили.
В СБУ додали, що ухвалили рішення заборонити в’їзд Вершютцу “для уникнення можливих провокацій” під час його перебування в Україні.
Нагадаємо, рішення української спецслужби напередодні різко засудив офіційний Відень. Міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль назвала заборону “актом цензури, що є неприйнятним у Європі”, і вимагала негайно скасувати це рішення. Канцлер Себастіан Курц підтримав позицію міністерки. В ОБСЄ теж закликали Київ зняти заборону.
Як повідомляв УНН, українського посла у Відні викличуть в австрійське МЗС наступного тижня для пояснень.