Проросійському пропагандисту з Австрії заборонили в'їзд в Україну

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КИЇВ. 8 березня. УНН. В'їзд в Україну заборонили для австрійського журналіста з телеканалу ORF Крістіану Вершютцу. Це сталося через міркування безпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис першої заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Ольги Червакової на її сторінці у Facebook.

"Шефу українського бюро австрійського телеканалу ORF Крістіану Вершютцу заборонили в'їзд до України на 1 рік. Про це повідомляють мої джерела в Службі безпеки України. Причиною там називають загрозу, яку він становив для національної безпеки", - заявила Червакова.

"Від початку збройного конфлікту в Криму і на Донбасі Вершютц висвітлював події в Україні, широко використовуючи штампи кремлівської пропаганди, тиражуючи фейки від Russia Today, що дискредитують діяльність Збройних сил України, заперечують агресію Російської Федерації проти України, а бойовиків регулярної армії РФ позиціонують "ополченцями", - наголосила депутат.

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Зокрема, Червакова додала, що "за наявною в правоохоронців інформацією, зазначений іноземець протягом останніх чотирьох років відвідував тимчасово окуповані території Донецької, Луганської областей та Криму через неконтрольовані пункти пропуску з території Російської Федерації, чим порушив порядок перетину українського кордону".

Нагадаємо, у 2018 році майже 50 осіб притягнуто до відповідальності за антиукраїнську пропаганду.

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