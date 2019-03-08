Проросійському пропагандисту з Австрії заборонили в'їзд в Україну

КИЇВ. 8 березня. УНН. В'їзд в Україну заборонили для австрійського журналіста з телеканалу ORF Крістіану Вершютцу. Це сталося через міркування безпеки. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис першої заступниці голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Ольги Червакової на її сторінці у Facebook.