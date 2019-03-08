Пророссийскому пропагандисту из Австрии запретили въезд в Украину

“Шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу запретили въезд в Украину на 1 год. Об этом сообщают мои источники в Службе безопасности Украины. Причиной там называют угрозу, которую он представлял для национальной безопасности”, — заявила Червакова.

“С начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today, которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют” ополченцами “, - отметила депутат.

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В частности, Червакова добавила, что “по имеющейся у правоохранителей информации, указанный иностранец в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации, чем нарушил порядок пересечения украинской границы”.

Напомним, в 2018 году почти 50 человек привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду.