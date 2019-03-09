СБУ объяснила, почему запретила въезд австрийском журналисту Вершютцу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Служба безопасности Украины (СБУ) в субботу, 9 марта, подтвердила информацию о запрете въезда в Украину сроком на один год австрийском журналисту Кристиану Вершютцу, который возглавляет киевское бюро австрийского телеканала ORF. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине", - сообщается на Facebook-странице ведомства. О каком именно интервью говорится, в спецслужбе не уточнили.
В СБУ добавили, что приняли решение запретить въезд Вершютцу "во избежание возможных провокаций" во время его пребывания в Украине.
Напомним, решение украинской спецслужбы накануне резко осудил официальная Вена. Министерка иностранных дел Австрии Карин Кнайссль назвала запрет "актом цензуры, что неприемлемо в Европе", и требовала немедленно отменить это решение. Канцлер Себастьян Курц поддержал её позицию. В ОБСЕ тоже призвали Киев снять запрет.
Как сообщал УНН, украинского посла в Вене вызовут в австрийское МИД на следующей неделе для объяснений.