СБУ объяснила, почему запретила въезд австрийском журналисту Вершютцу

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине", - сообщается на Facebook-странице ведомства. О каком именно интервью говорится, в спецслужбе не уточнили.

В СБУ добавили, что приняли решение запретить въезд Вершютцу "во избежание возможных провокаций" во время его пребывания в Украине.

Напомним, решение украинской спецслужбы накануне резко осудил официальная Вена. Министерка иностранных дел Австрии Карин Кнайссль назвала запрет "актом цензуры, что неприемлемо в Европе", и требовала немедленно отменить это решение. Канцлер Себастьян Курц поддержал её позицию. В ОБСЕ тоже призвали Киев снять запрет.

Как сообщал УНН, украинского посла в Вене вызовут в австрийское МИД на следующей неделе для объяснений.