МЗС Австрії викличе посла України через заборону на в'їзд австрійському журналісту
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Міністерство закордонних справ Австрії викличе наступного тижня посла України у Відні Олександра Щербу на бесіду через рішення української влади заборонити в'їзд керівнику бюро австрійської телерадіокомпанії ORF в Києві Крістіану Вершюцу. Про це повідомляє УНН з посиланням на APA.
Також в публікації йдеться, що Комісар з питань розширення та добросусідства Йоханнес Хан закликав Україну поважати свободу ЗМІ. Він закликав українську сторону надати роз'яснення. Організація з безпеки і співробітництва також висловила стурбованість.
Представник ОБСЄ Гарлем Дезір попросив українську владу переглянути своє рішення. За словами Дезіре, заборона буде суперечити свободі ЗМІ.
Як повідомляв УНН, уряд прийняв список санкцій спостерігачів за виборами представників країн, які брали участь як "спостерігачі" на незаконно проведених "виборах" в Криму.