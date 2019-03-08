МИД Австрии вызовет посла Украины из-за запрета на въезд австрийскому журналисту

Также в публикации говориться, что Комиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Хан призвал Украину уважать свободу СМИ. Он призвал украинскую сторону дать разъяснения. Организация по безопасности и сотрудничеству также выразила обеспокоенность.



Представитель ОБСЕ Гарлем Дезир попросил украинские власти пересмотреть свое решение. По словам Дезира, запрет будет противоречить свободе СМИ.



Как сообщал УНН, правительство приняло санкционный список наблюдателей за выборами представителей стран, которые принимали участие как "наблюдатели" на незаконно проведенных "выборах" в Крыму.