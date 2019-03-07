На выборы в Украину не пустят наблюдателей из 13 стран - МинВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Правительство приняло санкционный список наблюдателей за выборами представителей стран, которые принимали участие как "наблюдатели" на незаконно проведенных "выборах" в Крыму. Об этом на своей странице в Twitter написал министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает УНН.
"Сегодня (6.03.) по предложению МВОТ еще одно важное решение принято Правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Крыму. Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были "наблюдателями" на незаконно проведенных выборах президента РФ в Крыму", - написал Черныш.
Напомним, на заседании Центральной избирательной комиссии было зарегистрировано еще 42 официальных наблюдателей на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.
Сегодня по предложению МТОТ еще одно важное решение принято Правительством для противодействия легитимизации государства-оккупанта в украинском Криму.Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были "наблюдателями" на незаконно проведенных выборах президента РФ в Крыму- Вадим Черныш (@vadym_chernysh) 6 марта 2019 г.