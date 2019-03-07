На вибори в Україні не пустять спостерігачів з 13 країн — МінТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Уряд ухвалив санкційний список спостерігачів за виборами представників країн, які брали участь як “спостерігачі” на незаконно проведених “виборах” у Криму. Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, передає УНН.
“Сьогодні (6.03.) за пропозицією МТОТ ще одне важливе рішення прийнято Урядом для протидії легітимізації держави-окупанта в українському Криму. Ми підготували санкційний список,куди потрапили громадяни 13 країн, які були „спостерігачами“ на незаконно проведених виборах президента РФ в Криму”, — написав Черниш.
Нагадаємо, на засіданні Центральної виборчої комісії було зареєстровано ще 42 офіційних спостерігачів на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.
Сьогодні за пропозицією МТОТ ще одне важливе рішення прийнято Урядом для протидії легітимізації держави-окупанта в українському Криму.Ми підготували санкційний список,куди потрапили громадяни 13 країн,які були"спостерігачами"на незаконно проведених виборах президента РФ в Криму— Вадим Черниш (@vadym_chernysh) 6 марта 2019 г.