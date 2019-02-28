ЦВК зареєструвала ще 42 офіційних спостерігачів на вибори Президента

"Розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 42 офіційних спостерігачів на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року: 26 – від Світового Конґресу Українців, 15 – від Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ), 1 – від Республіки Молдова", - йдеться у повідомленні.

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Таким чином, за даними ЦВК. станом на 28 лютого 2019 року Комісія зареєструвала 399 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на вибори Президента України. У бюлетені 31 березня 2019 року українці побачать 44 прізвища.