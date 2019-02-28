Кандидат у президенти хотів змінити передвиборну програму, а у ЦВК - відмовили
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Центральна виборча комісія відмовила у задоволенні заяви кандидата на пост Президента України Ігоря Шевченка щодо заміни його передвиборної програми, передає УНН із посиланням на прес-службу ЦВК.
"ЦВК відмовила у задоволенні заяви кандидата на пост Президента України Шевченка І.А. щодо заміни його передвиборної програми, оскільки встановила відсутність правових підстав для такої заміни", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЦВК зареєструвала уже 357 офіційних спостерігачів на вибори Президента
Нагадаємо, Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на вибори Президента України. У бюлетені 31 березня 2019 року українці побачать 44 прізвища.