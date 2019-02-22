ЦВК зареєструвала уже 357 офіційних спостерігачів на вибори Президента

Таким чином, станом на 22 лютого Комісія зареєструвала 357 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року.

Міжнародний експертний центр виборчих систем (ICES) - неурядова громадська некомерційна організація, створена групою висококваліфікованих фахівців у галузі права, політології, дипломатії та соціології з США, Великобританії, Нідерландів, Німеччини та Ізраїлю.

У 2007 році Центр ICES було зареєстровано Організацією Об'єднаних Націй (Відділ з надання допомоги в проведенні виборів) і внесено до переліку міжнародних неурядових організацій, які схвалили Декларацію принципів міжнародного спостереження за виборами і Кодекс поведінки міжнародних спостерігачів, які були прийняті ООН 27 жовтня 2005 року у Нью- Йорку.

Створенню ICES передувала дворічна спільна робота групи фахівців з США, Великобританії та Ізраїлю в складі місій міжнародних спостерігачів Інституту країн Східної Європи і СНД (East European States & C.I.S. Institute), створеного в 2002 році за рішенням Правління Асоціації "Громадяни за новий Ізраїль".

Нагадаємо, Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів на вибори Президента України. У бюлетені 31 березня 2019 року українці побачать 44 прізвища.