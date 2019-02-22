ЦИК зарегистрировала уже 357 официальных наблюдателей на выборах Президента

Таким образом, по состоянию на 22 февраля Комиссия зарегистрировала 357 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

Международный экспертный Центр Избирательных Систем (ICES) – неправительственная общественная некоммерческая организация, созданная группой высококвалифицированных специалистов в области права, политологии, дипломатии и социологии из США, Великобритании, Нидерландов, Германии и Израиля.

В 2007 году Центр ICES зарегистрирован Организацией Объединенных Наций (Отдел по оказанию помощи в проведении выборов) и внесен в перечень международных неправительственных организаций, одобривших Декларацию принципов международного наблюдения за выборами и Кодекс поведения международных наблюдателей, которые были приняты ООН 27 октября 2005 года в Нью-Йорке.

Созданию ICES предшествовала двухгодичная совместная работа группы специалистов из США, Великобритании и Израиля в составе миссий международных наблюдателей Института стран Восточной Европы и СНГ (East European States & C.I.S. Institute), созданого в 2002 году по решению Правления Ассоциации "Граждане за новый Израиль".

Напомним, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы Президента Украины. В бюллетене 31 марта 2019 украинцы увидят 44 фамилии.