Кандидат в президенты хотел изменить предвыборную программу, а в ЦИК - отказали
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия отказала в удовлетворении заявления кандидата на пост Президента Украины Игоря Шевченко по замене его предвыборной программы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"ЦИК отказала в удовлетворении заявления кандидата на пост Президента Украины Шевченко И.А. по замене его предвыборной программы, поскольку установила отсутствие правовых оснований для такой замены", - говорится в сообщении.
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Напомним, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы Президента Украины. В бюллетене 31 марта 2019 года украинцы увидят 44 фамилии.