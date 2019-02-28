ЦИК зарегистрировала еще 42 официальных наблюдателей на выборах Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии было зарегистрировано еще 42 официальных наблюдателей на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 42 официальных наблюдателей на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года: 26 - от Всемирного Конгресса Украинцев, 15 - от Международного Республиканского Института (МРИ), 1 - от Республики Молдова", - говорится в сообщении.
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Таким образом, по данным ЦИК, по состоянию на 28 февраля 2019 года, Комиссия зарегистрировала 399 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.
Напомним, Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы Президента Украины. В бюллетене 31 марта 2019 года украинцы увидят 44 фамилии.