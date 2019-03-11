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Позбавлені акредитації німецькі журналісти покинули Туреччину

Позбавлені акредитації німецькі журналісти покинули Туреччину

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Кореспондент німецького телеканалу ZDF Йорг Бразо та репортер берлінської газети Der Tagesspiegel Томас Зайберт, яким відомство у справах друку Туреччини без вказівки причин відмовило у продовженні акредитації, в неділю, 10 березня, повернулися в Німеччину. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Окрім Зайберта та Бразо, ще близько 80 іноземних журналістів отримали минулого тижня повідомлення про те, що їх посвідчення не будуть продовжені на поточний рік.

Посвідчення журналіста в Туреччині є необхідною передумовою не тільки для можливості працювати в ЗМІ, але і для отримання дозволу на перебування в країні.

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При цьому, як повідомив виданню Йорг Бразо, турецький прес-аташе звернувся до редакції ZDF з пропозицією надіслати запит на видачу акредитації іншому журналісту, проте телеканал відповів на це відмовою.

За словами Бразо, він не порушував турецького законодавства про пресу та вважає, що відкликання акредитації у нього і його колег - це спроба Анкари вплинути на роботу міжнародних журналістів.

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Його колега Томас Зайберт поділяє цю думку. Жест турецької влади він розцінює як "послання західній пресі".

"По відношенню до національних ЗМІ це вже спрацювало. Критичного висвітлення подій тут практично немає. Очевидно, те саме зараз намагаються зробити і з міжнародними ЗМІ. Але я не можу собі уявити, що цей план спрацює", - заявив журналіст в інтерв'ю DW.

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Ряд політиків в ФРН розкритикував рішення Туреччини не продовжувати акредитацію західним журналістам. Так, міністр внутрішніх справ Німеччини Хайко Мас написав в суботу, 9 березня, на своїй сторінці в Twitter, що вважає "неприйнятним" той факт, що німецькі журналісти не можуть вільно працювати в Туреччині.

А голова партії, що входить до правлячої коаліції Німеччини ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер назвала відгук дозволу на роботу журналістів "державним свавіллям".

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Тим часом МЗС Німеччини оголосив про посилювання рекомендацій з безпеки для німецьких громадян, які збираються відвідати Туреччину.

З огляду на, що турецька влада позбавили акредитації декількох німецьких журналістів, не можна виключити, що уряд Туреччини зробить подальші кроки проти представників німецьких ЗМІ або громадських і громадянських організацій, йдеться в документі.

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У рейтингу свободи преси міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів", складеному для 180 країн, Туреччина займає 157-е місце.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України (СБУ) в суботу, 9 березня, підтвердила інформацію про заборону в’їзду до України терміном на один рік австрійському журналісту Крістіану Вершютцу, який очолює київське бюро австрійського телеканалу ORF.

Раніше рішення української спецслужби напередодні різко засудив офіційний Відень. Міністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайссль назвала заборону “актом цензури, що є неприйнятним у Європі”, і вимагала негайно скасувати це рішення. Канцлер Себастіан Курц підтримав позицію міністерки. В ОБСЄ теж закликали Київ зняти заборону.

Нагадаємо, українського посла у Відні викличуть в австрійське МЗС наступного тижня для пояснень.

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