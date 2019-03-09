На Волині на смерть збили журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Учора на дорозі у селі Струмівка Луцького району легковик Volkswagen Golf збив двох пішоходів. Один з постраждалих, журналіст місцевої телерадіокомпанії, загинув. Про це повідомили у поліції Волинської області, передає УНН.
За інформацією правоохоронців, трагедія трапилася ввечері. За кермом автомобіля Volkswagen Golf перебував 50-річний лучанин, який наїхав на двох пішоходів, 40-річну жінку та 57-ріного чоловіка, які переходили проїжджу частину за межами пішохідного переходу.
Внаслідок ДТП 57-річний чоловік, журналіст місцевої телерадіокомпанії, загинув, а 40-річну жінку госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, в ніч на 8 березня під час ДТП у селі Яблунівка Макарівського району, що у Київський області, загинуло п'ятеро осіб. Ще одна людина госпіталізована.