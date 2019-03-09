На Волыни насмерть сбили журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Вчера, 8 марта, на автодороге в селе Струмовка Луцкого района легковушка Volkswagen Golf сбила двух пешеходов. Один из которых, журналист местной телерадиокомпании, погиб. Об этом сообщили в полиции Волынской области, передает УНН.
По информации правоохранителей, трагедия случилась вечером. За рулем автомобиля Volkswagen Golf находился 50-летний житель Луцка, который наехал на двух пешеходов, 40-летнюю женщину и 57-риного человека, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате ДТП 57-летний мужчина, журналист местной телерадиокомпании, погиб, а 40-летнюю женщину госпитализировали в отделение реанимации городской больницы.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в ночь на 8 марта в ДТП в селе Яблоновка Макаровского района в Киевской области, погибли пять человек. Еще один человек госпитализирован.