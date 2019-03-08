Внаслідок ДТП на Київщині загинуло п'ятеро осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Вночі, під час ДТП у селі Яблунівка Макарівського району, що у Київський області, загинуло п'ятеро осіб. Ще одна людина госпіталізована. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).
"8 березня о 2 год. 48 хв. у с. Яблунівка Макарівського району водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав в кювет, внаслідок чого загинуло 5 осіб та 1 особу госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Зокрема, у прес-службі додали, що "на місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Київській області".
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Як повідомляв УНН, у Львові чоловік втратив свідомість, перебуваючи за кермом автомобіля, та вчинив ДТП.