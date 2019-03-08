Внаслідок ДТП на Київщині загинуло п'ятеро осіб

КИЇВ. 8 березня. УНН. Вночі, під час ДТП у селі Яблунівка Макарівського району, що у Київський області, загинуло п'ятеро осіб. Ще одна людина госпіталізована. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).