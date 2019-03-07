В Одесі водій посеред дороги впав у кому

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КИЇВ. 7 березня. УНН. В Одесі чоловік, перебуваючи в автомобілі, впав у кому. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу патрульної поліції Одеської області.

Так, сьогодні близько 4:00 ранку патрульні отримали виклик про покинутий автомобіль Mazda на вулиці Космонавтів, який суттєво перешкоджав рухові транспортних засобів.

"На місці поліцейські побачили в салоні автівки чоловіка у непритомному стані. Він ледь дихав. Не гаючи ні хвилини, інспектори викликали швидку та почали надавати постраждалому допомогу: відчинивши двері та давши доступ свіжому повітрю, спробували привести його до свідомості. Оглянувши авто, один з патрульних виявив пенсійне посвідчення інваліда 2 групи, глюкометр та інсулін. Інспектори одразу зрозуміли, що чоловік перебуває в стані гіпоглікемічної коми", - йдеться в повідомленні.

Медики виміряли показник глюкози - він виявився смертельно низьким.

"Охоронці порядку разом із працівниками "швидкої" надали необхідну медичну допомогу: дали шоколаду, ввели інсулін, чим підвищили рівень цукру до норми та вивели чоловіка зі стану коми. Згодом, перепаркували автомобіль та, дочекавшись нормалізації стану самопочуття, супроводили чоловіка додому й передали рідним", - зазначили у патрульній поліції.

Нагадаємо, у Львові чоловік втратив свідомість, перебуваючи за кермом автомобіля, та вчинив ДТП.

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