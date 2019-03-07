В Одессе водитель посреди дороги впал в кому
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Одессе мужчина, находясь в автомобиле, впал в кому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Одесской области.
Так, сегодня около 4:00 утра патрульные получили вызов о брошенном автомобиль Mazda на улице Космонавтов, который существенно препятствовал движению транспортных средств.
"На месте полицейские увидели в салоне автомобиля мужчину в бессознательном состоянии. Он едва дышал. Не теряя ни минуты, инспекторы вызвали скорую и начали оказывать пострадавшему помощь: открыв дверь и дав доступ свежему воздуху, попытались привести его в сознание. Осмотрев авто, один из патрульных обнаружил пенсионное удостоверение инвалида 2 группы, глюкометр и инсулин. Инспекторы сразу поняли, что мужчина находится в состоянии гипогликемической комы", - говорится в сообщении.
Медики измерили показатель глюкозы - он оказался смертельно низким.
"Стражи порядка вместе с работниками "скорой" оказали необходимую медицинскую помощь: дали шоколада, ввели инсулин, чем повысили уровень сахара в норму и вывели мужчину из состояния комы. Впоследствии, перепарковали автомобиль и, дождавшись нормализации состояния самочувствия, сопроводили мужчину домой и передали родным", - отметили в патрульной полиции.
Напомним, во Львове мужчина потерял сознание, находясь за рулем автомобиля, и совершил ДТП.