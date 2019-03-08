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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 16807 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 121558 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В результате ДТП в Киевской области погибли пять человек

В результате ДТП в Киевской области погибли пять человек

Киев  •  УНН

 • 16940 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Ночью, во время ДТП в селе Яблоновка Макаровского района в Киевской области, погибли пять человек. Еще один человек госпитализирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"8 березня в 2 ч. 48 мин. в с. Яблоновка Макаровского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли 5 человек и 1 человек госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении спасателей.

В частности, в пресс-службе добавили, что "на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области".

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Как сообщал УНН, во Львове мужчина потерял сознание, находясь за рулем автомобиля, и совершил ДТП.

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