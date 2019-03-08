В результате ДТП в Киевской области погибли пять человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Ночью, во время ДТП в селе Яблоновка Макаровского района в Киевской области, погибли пять человек. Еще один человек госпитализирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).
"8 березня в 2 ч. 48 мин. в с. Яблоновка Макаровского района водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погибли 5 человек и 1 человек госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении спасателей.
В частности, в пресс-службе добавили, что "на месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Киевской области".
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Как сообщал УНН, во Львове мужчина потерял сознание, находясь за рулем автомобиля, и совершил ДТП.