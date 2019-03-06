З початку року в Україні 13 разів нападали на журналістів - НСЖУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. За два перших місяці 2019 року зафіксовано 13 випадків фізичної агресії до журналістів. Про це свідчать дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, передає УНН.
Згідно з даними моніторингу, у січні було скоєно 7 нападів на представників ЗМІ, а у лютому – 6. Найбільше атак було зафіксовано в Києві й області – 5, ще 2 – в Одесі, 1 – у Херсоні. Також 5 інцидентів сталося у Західній Україні: 2 – на Буковині, по одному на Закарпатті, Тернопільщині та у Львові.
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Один з найжорстокіших нападів стався увечері 24 січня у Голосіївському районі Києва. Тоді група невідомих на кількох автомобілях з іноземною реєстрацією пошкодили сокирою машину, застосували аерозольні балончики, побили журналіста та забрали сумку з грішми та речами. Потерпілого із тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. За фактом нападу поліція розпочала кримінальне провадження.
Згодом за підозрою у нападі до управління поліції доставили дев’ять осіб. Сімом з них оголосили підозри.
Раніше УНН повідомляв, що підозрювані у нападі на журналістів на час слідства перебуватимуть під домашнім арештом.