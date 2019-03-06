С начала года в Украине 13 раз нападали на журналистов - НСЖУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. За два первых месяца 2019 зафиксировано 13 случаев физической агрессии по отношению к журналистам. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов проводит совместно с партнерскими общественными организациями, передает УНН.
Согласно данным мониторинга, в январе было совершено 7 нападений на представителей СМИ, а в феврале - 6. Больше всего атак было зафиксировано в Киеве и области - 5, еще 2 - в Одессе, один Херсоне. Также 5 инцидентов произошло на территории Западной Украины: 2 - на Буковине, по одному в Закарпатской, Тернопольской областях и во Львове.
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Одно из самых жестоких нападений произошло вечером 24 января в Голосеевском районе Киева. Тогда группа неизвестных на нескольких автомобилях с иностранной регистрацией повредили топором машину, применили аэрозольные баллончики, избили журналиста и забрали сумку с деньгами и вещами. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в больницу. По факту нападения полиция открыла уголовное производство.
Впоследствии по подозрению в нападении в управление полиции доставили девять человек. Семи из них объявили подозрения.
Ранее УНН сообщал, что подозреваемые в нападении на журналистов на время следствия будут находиться под домашним арестом.