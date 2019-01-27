Підозрювані у нападі на журналістів на час слідства перебуватимуть під домашнім арештом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Голосіївським районним судом міста Києва прийнято рішення, що на час слідства, підозрювані у нападі на журналістів, перебуватимуть під домашнім арештом. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
"Таке рішення вчора ухвалив Голосіївський районний суд: затримані мають із 21-ї години до 7-ї ранку перебувати за адресою проживання та виконувати покладені на них обов‘язки", - йдеться у повідомленні.
У результаті першочергових слідчих дій сімом чоловікам оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій - ред.) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, за підозрою у нападі на журналістів у Києві до управління поліції доставили дев’ять осіб, вони надають пояснення та з ними проводяться слідчі дії, зокрема впізнання. Одного чоловіка вже затримали.