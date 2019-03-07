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З Венесуели депортували американського журналіста

З Венесуели депортували американського журналіста

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. З Венесуели вислали американського журналіста, який висвітлював події, пов'язані зі спробою вантажівок з гуманітарною допомогою перетнути кордон з Колумбією. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Вранці в середу, 6 березня, служба військової розвідки Венесуели провела рейд у квартирі американського журналіста Коди Веддла, що працює в Каракасі позаштатним кореспондентом телеканалу ABC News і газети Miami Herald. При цьому у журналіста було вилучено його паспорт, робочий комп'ютер і всі особисті речі.

Після обшуку в квартирі відбувся допит на тему висвітлення Веддлом подій в той день, коли вантажівки з гуманітарною допомогою спробували перетнути кордон Колумбії з Венесуелою.

Через кілька годин журналіста відпустили, зажадавши покинути територію Венесуели. Він був доставлений в аеропорт Симона Болівара в Каракасі, звідки вилетить до США.

Раніше УНН повідомляв, що правоохоронці Венесуели напали на готель з працівниками ЗМІ. Також постраждали декілька журналістів, які висвітлювали спроби венесуельської опозиції ввезти іноземну гуманітарну допомогу в республіку. Кілька фотографів і відеооператорів позбулися своєї робочої техніки.

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