З Венесуели депортували американського журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. З Венесуели вислали американського журналіста, який висвітлював події, пов'язані зі спробою вантажівок з гуманітарною допомогою перетнути кордон з Колумбією. Про це повідомляє DW, передає УНН.
Вранці в середу, 6 березня, служба військової розвідки Венесуели провела рейд у квартирі американського журналіста Коди Веддла, що працює в Каракасі позаштатним кореспондентом телеканалу ABC News і газети Miami Herald. При цьому у журналіста було вилучено його паспорт, робочий комп'ютер і всі особисті речі.
Після обшуку в квартирі відбувся допит на тему висвітлення Веддлом подій в той день, коли вантажівки з гуманітарною допомогою спробували перетнути кордон Колумбії з Венесуелою.
Через кілька годин журналіста відпустили, зажадавши покинути територію Венесуели. Він був доставлений в аеропорт Симона Болівара в Каракасі, звідки вилетить до США.
Раніше УНН повідомляв, що правоохоронці Венесуели напали на готель з працівниками ЗМІ. Також постраждали декілька журналістів, які висвітлювали спроби венесуельської опозиції ввезти іноземну гуманітарну допомогу в республіку. Кілька фотографів і відеооператорів позбулися своєї робочої техніки.