Из Венесуэлы депортировали американского журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Из Венесуэлы выслали американского журналиста, который освещал события, связанные с попыткой грузовиков с гуманитарной помощью пересечь границу с Колумбией. Об этом сообщает DW, передаёт УНН.
Утром в среду, 6 марта, служба военной разведки Венесуэлы провела рейд в квартире американского журналиста Коди Веддла, работающего в Каракасе внештатным корреспондентом телеканала ABC News и газеты Miami Herald. При этом у журналиста были изъяты его паспорт, рабочий компьютер и все личные вещи.
После обыска в квартире последовал допрос на тему освещения Веддлом событий в тот день, когда грузовики с гуманитарной помощью попытались пересечь границу Колумбии с Венесуэлой.
Спустя несколько часов журналиста отпустили, потребовав покинуть территорию Венесуэлы. Он был доставлен в аэропорт Симона Боливара в Каракасе, откуда вылетит в США.
Ранее УНН сообщал, что правоохранители Венесуэлы напали на отель с работниками СМИ. Также пострадали несколько журналистов, освещавших попытки венесуэльской оппозиции ввезти иностранную гуманитарную помощь в республику. Несколько фотографов и видеооператоров лишились своей рабочей техники.