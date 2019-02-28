В Алжирі близько 10 журналістів заарештували в ході акції протесту проти цензури
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Поліція Алжиру заарештувала близько 10 журналістів в ході протесту проти цензури. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне агентство Agence France Presse.
Повідомляється, що алжирська поліція заарештувала десяток журналістів, які взяли участь у мітингу в четвер у зв'язку з цензурою висвітлення протестів через балотування президента Абделазіза Бутефліки на п’ятий термін.
Як зазначається, близько ста журналістів, які працюють у державних та приватних ЗМІ, приєдналися до демонстрації в центральній частині Алжира через обмеження, які, за їхніми словами, були накладені керівниками ЗМІ на висвітлення протестів у країні, які почалися минулої п'ятниці.
Тисячі людей вийшли на вулиці Алжира проти рішення 81-річного Бутефліки балотуватися на президентських виборах 18 квітня. Протягом кількох днів державні і приватні телеканали, близькі до уряду, мовчали про протести.
Правляча партія FLN висунула Бутефліку кандидатом у президенти. Кілька політичних партій, профспілок та бізнес-організацій вже заявили, що підтримають його, і він, як очікується, легко виграє вибори, оскільки опозиція залишається слабкою та розділеною.
Нагадаємо, біля парламенту Албанії горіли шини.