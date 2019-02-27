Біля парламенту Албанії горіли шини
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Вчора, 26 лютого, тисячі демонстрантів, які підтримують опозицію Албанії, оточили будівлю парламенту країни, кинули ракети і підпалили автомобільну шину намагаючись заблокувати вхід в будівлю правлячих законодавців на тлі закликів уряду покинути будівлю. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Прихильники албанської опозиції кидали ракети і підпалили автомобільну шину біля будівлі парламенту, намагаючись заблокувати правоцентріичну опозицію. Лідери опозиції виступили з короткими промовами, закликаючи Раму піти у відставку і зобов'язавшись проводити постійні мітинги.
Поліцією було використано сльозогінний газ для розгону протестуючих на чолі з лідером демократів Лулзімом Башей, який намагався прорватися через оточення.
"Парламент Албанії проводить засідання по четвергах, але переніс засідання на цьому тижні на вівторок, щоб уникнути запланованої демонстрації", - додали у виданні.
США, ЄС та інші інститути закликали лідера опозиції уникати насильства і попросили уряд почати переговори зі своїми політичними конкурентами.
"Насильство не є відповіддю на проблеми Албанії. Ми знову засуджуємо політичне підбурювання до насильства і закликаємо до стриманості і відповідальності", - йдеться в заяві тиранського відділення Організації з безпеки і співпраці в Європі.
Баша припинив акцію протесту після тригодинної обіцянки зібратися знову, коли парламент проведе сесії.
Нагадаємо, тисячі демонстрантів, які підтримують опозицію Албанії, оточили будівлю парламенту, 21 лютого, і вимагають від уряду піти у відставку, стверджуючи, що він корумпований і пов'язаний з організованою злочинністю.