В Албании проходят акции протеста с требованием отставки правительства и новых выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Тысячи демонстрантов, поддерживающих оппозицию Албании, окружили здание парламента в четверг, 21 февраля, и требуют от правительства уйти в отставку, утверждая, что он коррумпирован и связан с организованной преступностью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Сотни полицейских и рулонов колючей проволоки защищают здание парламента в центре города Тирана от протестующих. Заседание парламента в четверг было отменено.
Оппозиционные депутаты с правоцентристской Демократической партии подписали письма об отставке из парламента и требуют досрочных выборов.
Сторонники оппозиции собрались перед зданием парламента с антиправительственными плакатами и лозунгами. Лидер Демпартии Баша пригласил всех демонстрантов следовать за ним в главный офис парламента, где он передал письма об отставке депутатов.
Затем они переехали в партийный штаб, где Баша призвал к всенародным протестам.
"Теперь мы будем вести гражданскую, мирную и демократическую борьбу, чтобы восстановить легитимность и демократию в Албании", - сказал Баша Associated Press перед началом митинга.
Напомним, в Тиране, столице Албании, сторонники оппозиции во время многотысячной акции протеста 16 февраля пытались ворваться в здание правительства, из-за чего произошли столкновения с полицией.