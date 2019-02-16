В Албании во время массовых протестов оппозиции произошли столкновения

Оппозиция выступает за отставку правительства и досрочные выборы.

В Тиране на митинг против правительства, который оппозиция считает коррумпированным, произошли столкновения с полицией. Толпа, прорвав полицейские кордоны, пыталась проникнуть в правительственное здание, выломали дверь, но так и не попали внутрь.

Полиция остановила протестующих слезоточивым газом и водяными пушками. Машины скорой помощи забрали нескольких пострадавших.

Напомним, премьер-министр Албании Эди Рама уволил часть правительства, обосновывая это студенческая протестами в стране, жалобами насчет коррупции и обвинениями от оппозиции в неэфективний работе правительства.