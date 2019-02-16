В Албании во время массовых протестов оппозиции произошли столкновения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В Тиране, столице Албании, сторонники оппозиции во время многотысячной акции протеста 16 февраля пытались ворваться в здание правительства, из-за чего произошло столкновения с полицией. Об этом докладывает УНН со ссылкой на агентство AP.
Оппозиция выступает за отставку правительства и досрочные выборы.
В Тиране на митинг против правительства, который оппозиция считает коррумпированным, произошли столкновения с полицией. Толпа, прорвав полицейские кордоны, пыталась проникнуть в правительственное здание, выломали дверь, но так и не попали внутрь.
Полиция остановила протестующих слезоточивым газом и водяными пушками. Машины скорой помощи забрали нескольких пострадавших.
Напомним, премьер-министр Албании Эди Рама уволил часть правительства, обосновывая это студенческая протестами в стране, жалобами насчет коррупции и обвинениями от оппозиции в неэфективний работе правительства.