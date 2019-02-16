В Албанії під час масових протестів опозиції сталися сутички
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У Тирані, столиці Албанії, прихильники опозиції під час багатотисячної акції протесту 16 лютого намагалися увірватися до будівлі уряду, через що сталися сутички з поліцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
Опозиція виступає за відставку уряду і дострокові вибори.
У Тирані на мітингу проти уряду, який опозиція вважає корумпованим, сталися зіткнення з поліцією. Натовп прорвав поліцейські кордони і намагався проникнути в урядову будівлю, зламали двері, проте так і не проникли всередину.
Поліція зупинила протестувальників сльозогінним газом і водяними гарматами. Машини швидкої допомоги забрали кількох постраждалих.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама звільнив частину уряду, обгрунтовуючи це студентськими протестами в країні, надходженням скарг щодо корупції та звинувачення від опозиції в неефективній роботі уряду.