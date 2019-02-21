В Албанії проходить акції протесту з вимогою відставки уряду і нових виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Тисячі демонстрантів, які підтримують опозицію Албанії, оточили будівлю парламенту в четвер, 21 лютого, і вимагають від уряду піти у відставку, стверджуючи, що він корумпований і має зв'язки з організованою злочинністю. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
Сотні поліцейських і рулонів колючого дроту захищають будівлю парламенту в центрі міста Тирана від протестуючих. Засідання парламенту у четвер було скасовано.
Опозиційні депутати з правоцентристської Демократичної партії підписали листи про відставку з парламенту і вимагають дострокових виборів.
Прихильники опозиції зібралися перед будівлею парламенту з антиурядовими плакатами і гаслами. Лідер Демпартії Баша запросив усіх демонстрантів слідувати за ним у головний офіс парламенту, де він передав листи відставки депутатів.
Потім вони переїхали до партійного штабу, де Баша закликав до всенародних протестів.
"Тепер ми будемо вести громадянську, мирну і демократичну боротьбу, щоб відновити легітимність і демократію в Албанії", - сказав Баша Associated Press перед початком мітингу.
Нагадаємо, у Тирані, столиці Албанії, прихильники опозиції під час багатотисячної акції протесту 16 лютого намагалися увірватися до будівлі уряду, через що сталися сутички з поліцією.