В Албанії проходить акції протесту з вимогою відставки уряду і нових виборів

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Тисячі демонстрантів, які підтримують опозицію Албанії, оточили будівлю парламенту в четвер, 21 лютого, і вимагають від уряду піти у відставку, стверджуючи, що він корумпований і має зв'язки з організованою злочинністю. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.