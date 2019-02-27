Возле парламента Албании горели шины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Вчера, 26 февраля, тысячи демонстрантов, поддерживающих оппозицию Албании, окружили здание парламента страны, бросили ракеты и подожгли автомобильную шину пытаясь заблокировать вход в здание правящих законодателей на фоне призывов правительства покинуть здание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Сторонники албанской оппозиции бросали ракеты и подожгли автомобильную шину у здания парламента, пытаясь заблокировать правоцентрическую оппозицию. Лидеры оппозиции выступили с краткими речами, призывая Раму уйти в отставку и обязавшись проводить постоянные митинги.
Полицией было использовано слезоточивый газ для разгона протестующих во главе с лидером демократов Лулзимом Башей, который пытался прорваться через оцепление.
“Парламент Албании проводит заседания по четвергам, но перенес заседание на этой неделе на вторник, чтобы избежать запланированной демонстрации”, — добавили в издании.
США, ЕС и другие институты призвали лидера оппозиции избегать насилия и попросили правительство начать переговоры со своими политическими конкурентами.
“Насилие не является ответом на проблемы Албании. Мы вновь осуждаем политическое подстрекательство к насилию и призываем к сдержанности и ответственности”, - говорится в заявлении тиранского отделения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Баша прекратил акцию протеста после трехчасового обещания собраться снова, когда парламент проведет сессии.
Напомним, тысячи демонстрантов, поддерживающих оппозицию Албании, окружили здание парламента, 21 февраля, и требуют от правительства уйти в отставку, утверждая, что он коррумпирован и связан с организованной преступностью.