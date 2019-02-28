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В Алжире около 10 журналистов арестовали в ходе акции протеста против цензуры

В Алжире около 10 журналистов арестовали в ходе акции протеста против цензуры

Киев  •  УНН

 • 9855 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Полиция Алжира арестовала около 10 журналистов в ходе протеста против цензуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Agence France Presse.

Сообщается, что алжирская полиция арестовала десяток журналистов, которые приняли участие в митинге в четверг в связи с цензурой освещения протестов из-за баллотирования президента Абделазиза Бутефлики на пятый срок.

Как отмечается, около ста журналистов, работающих в государственных и частных СМИ, присоединились к демонстрации в центральной части Алжира из-за ограничений, которые, по их словам, были наложены руководителями СМИ на освещение протестов в стране, которые начались в прошлую пятницу.

Тысячи людей вышли на улицы Алжира против решения 81-летнего Бутефлики баллотироваться на президентских выборах 18 апреля. В течение нескольких дней государственные и частные телеканалы, близкие к правительству, молчали о протестах.

Правящая партия FLN выдвинула Бутефлика кандидатом в президенты. Несколько политических партий, профсоюзов и бизнес-организаций уже заявили, что поддержат его, и он, как ожидается, легко выиграет выборы, поскольку оппозиция остается слабой и разделенной.

Напомним, у парламента Албании горели шины.

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