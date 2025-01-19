В разведках США и Европы считают, что повреждения кабелей на дне Балтийского моря произошли из-за несчастных случаев, а не из-за диверсии россии. Об этом пишет издание The Washington Post (WP) со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ходе расследования специалисты не обнаружили никаких признаков того, что коммерческие суда, которые перетягивали якоря по морскому дну, где были расположены коммуникационные кабели, делали это намеренно или по указанию москвы.

Зато официальные лица США и Европы заявили, что собранные на сегодняшний день доказательства, включая перехваченные сообщения и другие секретные разведданные, указывают на несчастные случаи, вызванные неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов

По информации WP, американские чиновники ссылаются на "четкие объяснения", которые указывают на вероятность того, что повреждения были случайными, а доказательств о причастности рф нет. Аналогичного мнения придерживаются представители двух европейских разведслужб, согласные с оценками своих американских коллег.

Между тем разведка Финляндии хоть и не исключает возможной причастности россии, но в целом склоняется к версии несчастного случая.

Впрочем, финский евродепутат Пекка Товери, ранее служивший в армии и работавший в разведывательных органах своей страны, высказал мнение, что инциденты с повреждением подводных кабелей напоминают типичные гибридные действия москвы.

По его словам, российские спецслужбы могли тщательно скрыть следы, что приводит к выводу, что все инциденты с кабелями, которые якобы были несчастными случаями - "полная чушь".

Эксперт по мореплаванию Майк Планкетт, также упомянутый в статье, считает маловероятным, что экипажи не заметили бы, как их якорь задевает морское дно.

Он охарактеризовал вероятность трех инцидентов с падением якорей в Балтийском регионе с 2023 года как "исчезнувшую малую", хоть и не нулевую