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Пошкодження кабелів у Балтійському морі могло статися через аварію, а не через диверсію рф — WP

Київ • УНН

 • 83279 перегляди

Розвідслужби США та Європи вважають, що пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі сталося через нещасні випадки. Докази вказують на недосвідченість екіпажів суден, а не на диверсію росії.

У розвідках США і Європи вважають, що пошкодження кабелів на дні Балтійського моря сталися через нещасні випадки, а не через диверсію росії. Про це пише видання The Washington Post (WP) з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що під час розслідування фахівці не виявили жодних ознак того, що комерційні судна, які перетягували якорі по морському дну, де були розташовані комунікаційні кабелі, робили це навмисно або за вказівкою москви.

Натомість офіційні особи США та Європи заявили, що зібрані на сьогоднішній день докази, включаючи перехоплені повідомлення та інші секретні розвіддані, вказують на нещасні випадки, викликані недосвідченістю екіпажів, які працюють на борту суден, що погано обслуговуються

- йдеться у дописі видання.

За інформацією WP, американські посадовці посилаються на "чіткі пояснення", які вказують на ймовірність того, що пошкодження були випадковими, а доказів про причетність рф немає. Аналогічної думки дотримуються представники двох європейських розвідслужб, згодні з оцінками своїх американських колег.

Тим часом розвідка Фінляндії хоч і не виключає можливої причетності росії, але загалом схиляється до версії нещасного випадку.

Втім, фінський євродепутат Пекка Товері, який раніше служив в армії і працював у розвідувальних органах своєї країни, висловив думку, що інциденти з пошкодженням підводних кабелів нагадують типові гібридні дії москви. 

Ключова риса будь-якої гібридної операції - це можливість заперечення своєї причетності

- зазначив Пекка Товері.

За його словами, російські спецслужби могли ретельно приховати сліди, що призводить до висновку, що всі інциденти з кабелями, які нібито були нещасними випадками - "повна нісенітниця".

Експерт із мореплавства Майк Планкетт, також згаданий у статті, вважає малоймовірним, що екіпажі не помітили б, як їхній якір зачіпає морське дно.

Він охарактеризував ймовірність трьох інцидентів з падінням якорів у Балтійському регіоні з 2023 року як "зникло малу", хоч і не нульову

- пише The Washington Post.

На думку експерта, довести навмисний саботаж дуже складно.

Нагадаємо

Підводний кабель між Фінляндією та Німеччиною було пошкоджено 18 листопада 2024 року, телекомунікаційний зв’язок перервано, інформацію про пошкодження підтвердили у центрі кібербезпеки Traficom.  

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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