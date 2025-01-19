Пошкодження кабелів у Балтійському морі могло статися через аварію, а не через диверсію рф — WP

У розвідках США і Європи вважають, що пошкодження кабелів на дні Балтійського моря сталися через нещасні випадки, а не через диверсію росії. Про це пише видання The Washington Post (WP) з посиланням на власні джерела, передає УНН.

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Зазначається, що під час розслідування фахівці не виявили жодних ознак того, що комерційні судна, які перетягували якорі по морському дну, де були розташовані комунікаційні кабелі, робили це навмисно або за вказівкою москви.

Натомість офіційні особи США та Європи заявили, що зібрані на сьогоднішній день докази, включаючи перехоплені повідомлення та інші секретні розвіддані, вказують на нещасні випадки, викликані недосвідченістю екіпажів, які працюють на борту суден, що погано обслуговуються

За інформацією WP, американські посадовці посилаються на "чіткі пояснення", які вказують на ймовірність того, що пошкодження були випадковими, а доказів про причетність рф немає. Аналогічної думки дотримуються представники двох європейських розвідслужб, згодні з оцінками своїх американських колег.

Тим часом розвідка Фінляндії хоч і не виключає можливої причетності росії, але загалом схиляється до версії нещасного випадку.

Втім, фінський євродепутат Пекка Товері, який раніше служив в армії і працював у розвідувальних органах своєї країни, висловив думку, що інциденти з пошкодженням підводних кабелів нагадують типові гібридні дії москви.

За його словами, російські спецслужби могли ретельно приховати сліди, що призводить до висновку, що всі інциденти з кабелями, які нібито були нещасними випадками - "повна нісенітниця".

Експерт із мореплавства Майк Планкетт, також згаданий у статті, вважає малоймовірним, що екіпажі не помітили б, як їхній якір зачіпає морське дно.

Він охарактеризував ймовірність трьох інцидентів з падінням якорів у Балтійському регіоні з 2023 року як "зникло малу", хоч і не нульову