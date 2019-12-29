Возвращение пленных: первыми из самолета вышли освобожденные украинские военные

Так, в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет с освобожденными украинцами, которые содержались в ОРДЛО. Первыми из самолета начали выходить украинские военные, которые переоделись в военную форму. На выходе из самолета их встречал Президент Украины Владимир Зеленский. После военных из самолета вышли все освобожденные украинцы.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось - с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.

В рамках обмена содержащимися освобождены 12 украинских военных.

Как сообщал УНН ранее, самолет с освобожденными украинцами, которые содержались в ОРДЛО, приземлился в аэропорту "Борисполь".