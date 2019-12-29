Повернення полонених: першими з літака вийшли звільнені українські військові
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Першими з літака, який прибув в аеропорт “Бориспіль”, почали виходити звільнені українські військові, які утримувалися в ОРДЛО, передає кореспондент УНН.
Так, в аеропорту “Бориспіль” приземлився літак зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО. Першими з літака почали виходити українські військові, які переодяглися у військову форму. На виході з літака їх зустрічав Президент України Володимир Зеленський. Після військових з літака вийшли всі звільнені українці.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.
У рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.
Як повідомляв УНН раніше, літак зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО, приземлився в аеропорту “Бориспіль”.