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Повернення полонених: першими з літака вийшли звільнені українські військові

Повернення полонених: першими з літака вийшли звільнені українські військові

Київ • УНН

 • 29423 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Першими з літака, який прибув в аеропорт “Бориспіль”, почали виходити звільнені українські військові, які утримувалися в ОРДЛО, передає кореспондент УНН.

Так, в аеропорту “Бориспіль” приземлився літак зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО. Першими з літака почали виходити українські військові, які переодяглися у військову форму. На виході з літака їх зустрічав Президент України Володимир Зеленський. Після військових з літака вийшли всі звільнені українці.

Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.

Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.

У рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових

Як повідомляв УНН раніше, літак зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО, приземлився в аеропорту “Бориспіль”.

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