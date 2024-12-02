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Потребление электроэнергии в Украине выросло на 6% - что происходит в энергосистеме

Потребление электроэнергии в Украине выросло на 6% - что происходит в энергосистеме

Киев  •  УНН

 • 7463 просмотра

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В Украине зафиксирован рост потребления электроэнергии на 6% по сравнению с прошлым рабочим днем. Графики отключений действуют во всех регионах, импорт электроэнергии осуществляется из 5 стран.

В Украине продолжается восстановление энергосистемы после 11 массированных атак. Сегодня,2 декабря, во всех регионах продолжат действовать графики отключений электроэнергии. Импорт запланирован из пяти стран, сообщили в понедельник в Укрэнерго, передает УНН.

Потребление

Сегодня, 2 декабря, по состоянию на 6:00, уровень потребления электроэнергии был на 6% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня — в пятницу, 29 ноября. Это объясняется меньшим объемом применения мер ограничения.

Вчера, 1 декабря, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на том же уровне, что и максимум предыдущих суток — в субботу, 30 ноября.

В Укрэнерго напомнили, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться уже после одиннадцати массированных атак россиян, в ней сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные ремонты.

Почасовые отключения бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса сегодня вынужденно применяются во всех регионах

- указали в Укрэнерго.

В компании подчеркнули, что ситуация в энергосистеме меняется, а соответственно — возможны и изменения в применении мер ограничения. Актуальный график применения отключений в вашем регионе можно узнать на сайте или официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго).

Импрот 

Будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 10 759 МВт•ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 850 Мвд. импорт электроэнергии осуществляется из 5 стран общим объемом 10 759 МВт•ч.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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