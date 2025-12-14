Потепление возвращается: с 15 декабря в Украине снова ожидается типичное "зимнее тепло" – синоптик Диденко
Киев • УНН
Наталья Диденко сообщила, что с 15 декабря в Украине ожидается потепление до +1…+5°C, на Западе до +3…+6°C. В Киеве температура поднимется до +2…+4°C, возможна изморось и мокрый снег на Востоке.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже с понедельника, 15 декабря, после небольшого снега в Украине ожидается очередное потепление, что является типичным для начала зимы. Об этом Диденко сообщила на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Подробности
Первый снег никогда не лежит долго
Прогноз на 15 декабря:
- Температура: В большинстве регионов воздух прогреется до +1…+5°C.
- Запад: Традиционно теплее всего – +3…+6°C.
- Восток и Северо-Восток: Небольшие минусы еще задержатся, днем -1…-3°C.
- Осадки: Будет преобладать облачная погода. Мокрый снег пройдет на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине и Луганщине из-за остатков атмосферного фронта. На остальной территории — без существенных осадков, возможна морось.
Погода в Киеве
В столице 15 декабря также потеплеет до +2…+4°C. Это приведет к подтаиванию снега, поэтому Диденко призвала к осторожности на дорогах и тщательному выбору обуви. Ожидается морось или небольшой дождь.
По предварительным прогнозам, незначительное похолодание может вернуться примерно 21 декабря, в день зимнего солнцестояния.
Изменение ветра над Тихим океаном может спровоцировать рекордное потепление планеты в 2026 году – климатологи11.12.25, 17:57 • 14327 просмотров