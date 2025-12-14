$42.270.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Потепление возвращается: с 15 декабря в Украине снова ожидается типичное "зимнее тепло" – синоптик Диденко

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Наталья Диденко сообщила, что с 15 декабря в Украине ожидается потепление до +1…+5°C, на Западе до +3…+6°C. В Киеве температура поднимется до +2…+4°C, возможна изморось и мокрый снег на Востоке.

Потепление возвращается: с 15 декабря в Украине снова ожидается типичное "зимнее тепло" – синоптик Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что уже с понедельника, 15 декабря, после небольшого снега в Украине ожидается очередное потепление, что является типичным для начала зимы. Об этом Диденко сообщила на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Подробности

Первый снег никогда не лежит долго 

– отметила Диденко.
Карта циклонов над Европой
Карта циклонов над Европой

Прогноз на 15 декабря:

  • Температура: В большинстве регионов воздух прогреется до +1…+5°C.
    • Запад: Традиционно теплее всего – +3…+6°C.
      • Восток и Северо-Восток: Небольшие минусы еще задержатся, днем -1…-3°C.
        • Осадки: Будет преобладать облачная погода. Мокрый снег пройдет на Сумщине, Харьковщине, Полтавщине и Луганщине из-за остатков атмосферного фронта. На остальной территории — без существенных осадков, возможна морось.

          Погода в Киеве

          В столице 15 декабря также потеплеет до +2…+4°C. Это приведет к подтаиванию снега, поэтому Диденко призвала к осторожности на дорогах и тщательному выбору обуви. Ожидается морось или небольшой дождь.

          По предварительным прогнозам, незначительное похолодание может вернуться примерно 21 декабря, в день зимнего солнцестояния.

          Изменение ветра над Тихим океаном может спровоцировать рекордное потепление планеты в 2026 году – климатологи11.12.25, 17:57 • 14327 просмотров

          Степан Гафтко

