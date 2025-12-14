Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко
Київ • УНН
Наталія Діденко повідомила, що з 15 грудня в Україні очікується потепління до +1…+5°C, на Заході до +3…+6°C. У Києві температура підніметься до +2…+4°C, можлива мряка та мокрий сніг на Сході.
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що вже з понеділка, 15 грудня, після невеликого снігу в Україні очікується чергове потепління, що є типовим для початку зими. Про це Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
Деталі
Перший сніг ніколи не лежить довго
Прогноз на 15 грудня:
- Температура: У більшості регіонів повітря прогріється до +1…+5°C.
- Захід: Традиційно найтепліше – +3…+6°C.
- Схід та Північний Схід: Невеликі мінуси ще затримаються, вдень -1…-3°C.
- Опади: Переважатиме хмарна погода. Мокрий сніг пройде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Луганщині через залишки атмосферного фронту. На решті території — без істотних опадів, можлива мряка.
Погода у Києві
У столиці 15 грудня також потеплішає до +2…+4°C. Це призведе до підтавання снігу, тому Діденко закликала до обережності на дорогах та ретельного вибору взуття. Очікується мряка або невеликий дощ.
За попередніми прогнозами, незначне похолодання може повернутися приблизно 21 грудня, у день зимового сонцестояння.
