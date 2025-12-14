Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Ексклюзив
12:56 • 8644 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 14953 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 35483 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 60661 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 42950 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 41240 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 33844 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20346 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19180 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16775 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
94%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сили ППО знищили 110 зі 138 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну14 грудня, 07:29 • 12576 перегляди
Партизани розвідали ключовий логістичний вузол Чорноморського флоту у СевастополіPhoto14 грудня, 07:46 • 4176 перегляди
Лауреат Нобелівської премії та ще 122 опозиційні діячі: лукашенко звільнив політичних в’язнів14 грудня, 08:06 • 5418 перегляди
Масований удар дронів рф по Одещині: пошкоджені енергетичні та цивільні об’єкти14 грудня, 08:49 • 3300 перегляди
Стрілянина на пляжі у Сіднеї під час Хануки: щонайменше 10 загиблих, десятки поранених14 грудня, 10:28 • 4728 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 40666 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 48464 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 45264 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 54944 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 79283 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Петтері Орпо
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Польща
Реклама
УНН Lite
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 21657 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 24028 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 28890 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 63362 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 43610 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Дипломатка
С-300

Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Наталія Діденко повідомила, що з 15 грудня в Україні очікується потепління до +1…+5°C, на Заході до +3…+6°C. У Києві температура підніметься до +2…+4°C, можлива мряка та мокрий сніг на Сході.

Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що вже з понеділка, 15 грудня, після невеликого снігу в Україні очікується чергове потепління, що є типовим для початку зими. Про це Діденко повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

Перший сніг ніколи не лежить довго 

– зазначила Діденко.
Карта циклонів над Європою
Карта циклонів над Європою

Прогноз на 15 грудня:

  • Температура: У більшості регіонів повітря прогріється до +1…+5°C.
    • Захід: Традиційно найтепліше – +3…+6°C.
      • Схід та Північний Схід: Невеликі мінуси ще затримаються, вдень -1…-3°C.
        • Опади: Переважатиме хмарна погода. Мокрий сніг пройде на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Луганщині через залишки атмосферного фронту. На решті території — без істотних опадів, можлива мряка.

          Погода у Києві

          У столиці 15 грудня також потеплішає до +2…+4°C. Це призведе до підтавання снігу, тому Діденко закликала до обережності на дорогах та ретельного вибору взуття. Очікується мряка або невеликий дощ.

          За попередніми прогнозами, незначне похолодання може повернутися приблизно 21 грудня, у день зимового сонцестояння.

          Зміна вітру над Тихим океаном може спровокувати рекордне потепління планети у 2026 році – кліматологи11.12.25, 17:57 • 14271 перегляд

          Степан Гафтко

          Погода та довкілля
          Соціальна мережа
          Укргідрометцентр
          Дощі в Україні
          Сніг в Україні
          Сумська область
          Харківська область
          Полтавська область
          Луганська область
          Україна
          Київ