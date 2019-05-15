Поставки "чистой" нефти в Словакию и Венгрию ожидаются в конце мая
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Поставки кондиционной российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию возобновятся в период с 21 по 24 мая. Такой план был принят 14 мая по итогам заседания рабочей группы по поставкам Международной ассоциации транспортировщиков нефти в словацкой Братиславе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В соответствии с планом, кондиционная нефть должна поступить на ЛПДС "Будковце" (Словакия) 21-22 мая, а на ЛПДС "Фенешлитке" (Венгрия) - 23-24 мая текущего года. При этом было отмечено оперативное возобновление поставок кондиционной нефти на Мозырский НПЗ", - отметили в ПАО "Транснефть".
Как сообщили в компании, также стороны обсудили варианты нормализации поставок кондиционной нефти в направлении северного ответвления "Дружбы".
"В ближайшее время ожидается начало поставок кондиционной нефти по одной из трех ниток нефтепровода северной "Дружбы", которые позволят возобновить поставки российской нефти на НПЗ Польши и Германии", - добавили в "Транснефти".
Как сообщал УНН, компании "Укртранснафта" и российская "Транснефть" обсудили компенсации расходов на вытеснение некондиционной нефти с трубопровода "Дружба".
Напомним, в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России.
23 апреля Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.
Кроме того, "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба").
В РФ завели дело об умышленном загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба".
4 мая в Беларусь поступила "чистая" нефть из РФ.
11 мая АО "Укртранснафта" возобновила транзит нефти европейским потребителям по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Также венгерская компания MOL в тестовом режиме возобновила прием российской нефти по трубопроводу "Дружба".