Поставки "чистой" нефти в Словакию и Венгрию ожидаются в конце мая

КИЕВ. 15 мая. УНН. Поставки кондиционной российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию и Венгрию возобновятся в период с 21 по 24 мая. Такой план был принят 14 мая по итогам заседания рабочей группы по поставкам Международной ассоциации транспортировщиков нефти в словацкой Братиславе, передает УНН со ссылкой на ТАСС.