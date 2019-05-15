Поставки "чистої" нафти до Словаччини та Угорщини очікуються наприкінці травня

"Відповідно до плану, кондиційна нафту повинна надійти на ЛВДС "Будковце" (Словаччина) 21-22 травня, а на ЛВДС "Фенешлітке" (Угорщина) - 23-24 травня поточного року. При цьому було відзначено оперативне відновлення поставок кондиційної нафти на Мозирський НПЗ", - зазначили в ПАТ "Транснефть".

Як повідомили в компанії, також сторони обговорили варіанти нормалізації поставок кондиційної нафти у напрямку північного відгалуження "Дружби".

"Найближчим часом очікується початок поставок кондиційної нафти по одній із трьох ниток нафтопроводу північної "Дружби", які дозволять відновити поставки російської нафти на НПЗ Польщі і Німеччини", - додали в "Транснефті".

Як повідомляв УНН, компанії "Укртранснафта" і російська "Транснефть" обговорили компенсації витрат на витіснення некондиційної нафти з трубопроводу "Дружба".

Нагадаємо, у білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить нафтопроводом з Росії.

23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.

Крім того, "Укртранснафта" припинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба").

У РФ завели справу про навмисне забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба".

4 травня в Білорусь надійшла "чиста" нафта з РФ.

11 травня АТ "Укртранснафта" відновила транзит нафти європейським споживачам магістральним нафтопроводом "Дружба".

Також угорська компанія MOL у тестовому режимі відновила прийом російської нафти по трубопроводу "Дружба".