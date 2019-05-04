В Беларусь поступила "чистая" нефть из России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Новая партия нефти, поступившая на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Мозырь" в Белоруссии, соответствует необходимым стандартам. Об этом сообщает пресс-центр концерна "Белнефтехим", передает УНН.
"4 мая 2019 г. в 14:45 новая партия нефти вместе с разделительным устройством поступила на ЛПДС "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба". В 15:00 начался ее прием в резервуары ЛПДС "Мозырь",- говорится в сообщении.
Сообщается, что персонал аккредитованной лаборатории выполнил отбор проб из поступающей нефти и подтвердил ее соответствие стандарту.
Согласно согласованному графику, отгрузка поступившей нефти начнется 5 мая. К переработке новой партии нефти ОАО "Мозырский НПЗ" приступит с 6 мая 2019 года.
Ранее УНН сообщал, что нефтяники РФ могут сократить добычу в ожидании возобновления экспорта по "Дружбе".