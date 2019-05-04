Нефтяники РФ могут сократить добычу в ожидании возобновления экспорта по "Дружбе"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Российские нефтяные компании могут сократить добычу вследствие приостановки экспорта по нефтепроводу “Дружба”, вызванной загрязнением хлорорганикой. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли, передает УНН.
По данным агентства, российские компании получили просьбу от “Транснефти” снизить добычу “на 900 тысяч т или около 6,6 млн баррелей до 7 мая”.
Просьба вызвана тем, что вследствие приостановки экспорта по “Дружбе” хранилища нефти заполнены.
В “Транснефти” эту информацию не комментируют.
Как сообщал УНН, Беларусь 2 мая по нефтепроводу “Дружба” получила “чистую” нефть из России.