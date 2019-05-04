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Нефтяники РФ могут сократить добычу в ожидании возобновления экспорта по "Дружбе"

Киев  •  УНН

 • 9138 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Российские нефтяные компании могут сократить добычу вследствие приостановки экспорта по нефтепроводу “Дружба”, вызванной загрязнением хлорорганикой. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли, передает УНН.

По данным агентства, российские компании получили просьбу от “Транснефти” снизить добычу “на 900 тысяч т или около 6,6 млн баррелей до 7 мая”.

Просьба вызвана тем, что вследствие приостановки экспорта по “Дружбе” хранилища нефти заполнены.

В “Транснефти” эту информацию не комментируют.

Как сообщал УНН, Беларусь 2 мая по нефтепроводу “Дружба” получила “чистую” нефть из России.

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