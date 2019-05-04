Нафтовики РФ можуть скоротити видобуток в очікуванні відновлення експорту по "Дружбі"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Російські нафтові компанії можуть скоротити видобуток внаслідок припинення експорту нафтопроводом “Дружба”, викликаного забрудненням хлорорганікою. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела в нафтовій галузі, передає УНН.
За даними агентства, російські компанії отримали прохання від “Транснафти” знизити видобуток “на 900 тисяч т або близько 6,6 млн барелів до 7 травня”.
Прохання викликане тим, що внаслідок припинення експорту по “Дружбі” сховища нафти заповнені.
У “Транснафті” цю інформацію не коментують.
Як повідомляв УНН, Білорусь 2 травня по нафтопроводу “Дружба” отримала “чисту” нафту з Росії.