Білорусь отримала "чисту" нафту з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Білорусь сьогодні по нафтопроводу "Дружба" отримала "чисту" нафту з Росії, передає УНН із посиланням на прес-службу концерну "Белнефтехим".
За інформацією диспетчерської служби ВАТ "Гомельтранснафта Дружба" 2 травня о 12:40 нафта, що відповідає стандарту, разом з розділовим пристроєм надійшла на кордон Білорусі.
"Проведено витіснення забрудненої органічними хлоридами нафти з російської ділянки нафтопроводу "Дружба" у резервуари лінійної виробничо-диспетчерської станції "Унеча", - уточнили в прес-службі.
Нагадаємо, у білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.
Російська "Траснефть" назвала винною в забрудненні нафти приватну компанію, справу передали ФСБ.