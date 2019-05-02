Беларусь получила "чистую" нефть из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Беларусь сегодня по нефтепроводу "Дружба" получила "чистую" нефть из России, передает УНН со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
По информации диспетчерской службы ОАО “Гомельтранснефть Дружба” 2 мая в 12:40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Беларуси.
Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода “Дружба” в резервуары ЛПДС “Унеча”, — уточнили в пресс-службе.
Напомним, в белорусском концерне “Белнефтехим” заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.
Российская “Траснефть” назвала виновной в загрязнении нефти частную компанию, дело передали ФСБ.