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7 марта, 08:52 • 136790 просмотра

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7 марта, 06:35 • 114250 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139521 просмотра

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Беларусь получила "чистую" нефть из РФ

Беларусь получила "чистую" нефть из РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Беларусь сегодня по нефтепроводу "Дружба" получила "чистую" нефть из России, передает УНН со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".

По информации диспетчерской службы ОАО “Гомельтранснефть Дружба” 2 мая в 12:40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Беларуси.

Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода “Дружба” в резервуары ЛПДС “Унеча”, — уточнили в пресс-службе.

Напомним, в белорусском концерне “Белнефтехим” заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.

Российская “Траснефть” назвала виновной в загрязнении нефти частную компанию, дело передали ФСБ.

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