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До Білорусі надійшла "чиста" нафта з Росії

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Нова партія нафти, що надійшла на лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Мозир" в Білорусії, відповідає необхідним стандартам. Про це повідомляє прес-центр концерну "Белнафтохім", передає УНН.

"4 травня 2019 року о 14:45 нова партія нафти разом з розділовим пристроєм надійшла на ЛВДС "Мозир" ВАТ "Гомельтранснафта Дружба". О 15:00 розпочався прийом фолієвої кислоти в резервуари ЛВДС "Мозир", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що персонал акредитованої лабораторії виконав відбір проб з надходить нафти і підтвердив її відповідність стандарту.

Згідно з узгодженим графіком, відвантаження нафти, що надійшла, розпочнеться 5 травня. До переробки нової партії нафти ВАТ "Мозирський НПЗ" приступить з 6 травня 2019 року.

Раніше УНН повідомляв, що нафтовики РФ можуть скоротити видобуток в очікуванні відновлення експорту по "Дружбі".

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